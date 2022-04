Roma, turista tedesca trovata morta in hotel

Doveva essere una vacanza, un momento felice invece si è tramutato in una tragedia. È stato ritrovato in un albergo in via di Torre Rossa il corpo senza vita di una donna tedesca di 88 anni.

L’allarme della nipote e le indagini dei Carabinieri

La donna si è spenta nella stanza al secondo piano dell’albergo nel quale soggiornava. A dare l’allarme la nipote. Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri della stazione di Madonna del Riposo e della compagnia San Pietro hanno passato al setaccio la stanza della signora ma non hanno trovato nulla fuori posto o comunque un indizio che potesse far luce sulla vicenda.

Nessuna violenza sul corpo e ne tantomeno la presenza di alcol o droga in camera. Secondo quanto accertato dal medico legale la donna sarebbe infatti morta nel sonno a causa di un malore. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Gemelli ed è a disposizione del magistrato. Secondo i militari le cause del decesso sarebbero naturali.