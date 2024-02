Roma, tutti fermi al semaforo ma lui non se ne accorge: tamponati 4 veicoli, ci sono feriti

Ancora incidenti stradali a Roma. Un maxi tamponamento è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 2 febbraio 2024, in Via Carmelo Bene, a Porta di Roma. Quattro le persone ferite.

Erano tutti fermi al semaforo ma lui non se ne è accorto. Così un 60enne, alla guida di un autoarticolato, ha generato un tamponamento a catena in via Carmelo Bene, all’altezza di Via Lionello, tra Via di Settebagni e la zona di Porta di Roma. L’impatto è avvenuto quando erano da poco passate le 13.30: 4 i veicoli fermi al semaforo, ingenti i danni provocati dal mezzo pesante. Altrettante persone, fortunatamente non gravi, sono state trasportate per accertamenti in ospedale. Tutte sono state refertate in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano. (Foto di repertorio)