Roma, tutto pronto per la festa di compleanno della Lazio: ma a partecipare – al momento – è solo la Polizia

Il blocco del traffico è iniziato intorno alle 19 in via Cicerone. Due idranti, uno posizionato sul Lungotevere Augusta, l’altro tra Cola di Rienzo e via Tacito. Appena un quarto d’ora dopo, anche i celerini erano già schierati, tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti.

Tutti hanno pensato subito a una delle tante manifestazioni che negli ultimi giorni percorrono in lungo e in largo da Nord a Sud il nostro Stivale. E invece no. Questa volta sono attesi per un grande raduno, provenienti da ogni parte d’Italia, i tifosi della Lazio.

Dopo lo stop dello scorso anno in piena emergenza Coronavirus, la Curva Nord quest’anno ha potuto organizzare i festeggiamenti per i 122 anni del club biancoceleste con il consueto appuntamento nel luogo storico di piazza della Libertà. E il massiccio spiegamento di uomini e mezzi indica la palese necessità di monitorare la zona per evitare assembramenti e le possibili violazioni delle norme anti-contagio.

La festa organizzata dalla fondazione Lazio con le categorie facenti parti della Polisportiva dovrebbe raggiungere il suo clou alle 23:00 di questa sera. Nel programma tutto è stato incluso, come da copione, dai cori agli stendardi, dagli striscioni ai fumogeni, alla vigilia dell’incontro di domani sera a San Siro contro l’Inter di Gasperini.

Ma fino a questo momento – oltre all’imponente schieramento di forze dell’ordine – sembra non esserci l’ombra di un tifoso, nonostante siano ormai quasi le 22:00. Per le vie del quartiere si aggirano solo pochi passanti. Magari i tifosi arriveranno più tardi. Oppure, più facilmente, avrà prevalso il buon senso. O la paura.

Rosanna Sabella