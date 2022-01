Roma. Ubriaco sul bus prende a pugni i finestrini e minaccia passeggeri e autista

Attimi di panico quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 gennaio, su un autobus della Roma Tpl della linea 985. E’ qui, sul mezzo, che un uomo a bordo, palesemente ubriaco, ha prima pensato bene di prendere a pugni i finestrini, senza fortunatamente creare danni, poi ha iniziato a minacciare e a insultare i passeggeri presenti e l’autista.

Roma, blocca la corsa dell’autobus

L’autista si è visto costretto a bloccare la corsa dell’autobus, che si trovava alla fermata in via Cornelia, e a contattare i Carabinieri. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Roma, che hanno identificato l’esagitato: si tratta di un 45enne romano denunciato per interruzione a pubblico servizio. Fortunatamente, lo spavento è stato tanto, ma nessuno dei presenti è rimasto ferito.