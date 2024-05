Roma, Ultima Generazione torna a imbrattare le vetrine: stavolta tocca a via Condotti

Negli ultimi giorni si susseguono le incursioni degli attivisti di Ultima Generazione a Roma. Dopo via del Corso e gli Internazionali di tennis, stamattina, giovedì 16 maggio, è stata la volta dei negozi di via Condotti. Attività commerciali di lusso le cui vetrine sono state imbrattate di arancione.

Gli attivisti documentano l’accaduto in un post

Sono stati gli stessi manifestanti a documentare l’accaduto con un post social, corredato da foto, nel quale scrivono: ‘Questa mattina abbiamo riempito di vernice le vetrine di Yves Saint-Laurent, Giorgio Armani e Louis Vuitton in via dei Condotti a Roma. In Italia la ricchezza posseduta da 50k italiani supera di 3 volte quella dei 25 milioni di italiani più poveri. I salari sono da fame e circa 5,6 milioni di famiglie vivono sotto alla soglia della povertà’.

Ultima Generazione: ‘Vogliamo che venga difesa la vita delle persone’

Glia attivisti di Ultima Generazione, che sventolano striscioni con scritto. ‘1 ottobre giustizia piazza del Popolo’, sottolineano come ’questi brand sono simboli di uno stile di vita insostenibile e sono schiaffi in faccia alle persone povere e che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Cosa ci aspettiamo che succeda con l’impoverimento generalizzato legato alla crisi ecologica e climatica? Quando perderemo la casa per le alluvioni? Che i poveri siano semplicemente lasciati soli mentre i ricchi possono continuare a fregarsene? E cosa vi aspettate che faccia un Governo che fino ad oggi non ha nemmeno accettato di rendere legge il salario minimo a tutela dei lavoratori? Vogliamo protezione e – rivendicano – vogliamo che venga difesa la vita delle persone. Abbiamo bisogno del tuo coraggio per far sentire la tua voce. Vieni il 25 maggio a Roma in Piazza Barberini alle 16:00’.

Di fatto lo spettacolo di stamattina ha provocato la rabbia dei passanti che, ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, sono intervenuti per insultare i manifestanti.