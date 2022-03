Roma: ultras romanisti tendono un agguato ai tifosi olandesi e distruggono un pub

Una rissa da bar proprio come quelle che si vedono nei film, con sedie e bicchieri che volano, tavoli ribaltati e bottiglie spaccate. Purtroppo però questa volta non stiamo parlando di un film, ma di quanto successo nella tarda serata di ieri in centro a Roma, in un pub di via del Colosseo.

4 denunce e Daspo

Una quarantina di ultras della Roma hanno fatto irruzione nel locale con lo scopo di tendere un agguato ad un gruppo di tifosi olandesi del Vitesse. Fortunatamente però, nonostante la grande confusione creata nel pub, l’aggressione fisica è stata evitata dagli uomini della Digos. Gli agenti, infatti, stavano già tenendo d’occhio i tifosi olandesi arrivati ieri nella Capitale. I tifosi romanisti si sono subito dati alla fuga lungo la zona di Colle Oppio, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerne e bloccarne 4. Questi sono stati denunciati per violenza privata e sottoposti a Daspo da parte del questore. E’ in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per tentare di risalire ad altri responsabili dell’aggressione.