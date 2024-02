Roma, un rinvio a giudizio per il crollo del Globe Theatre

Crollo del Globe Theatre di Villa Borghese a Roma: un dirigente di ATR rinviato a giudizio per il disastroso incidente.

Continua la dimensione processuale per il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, lo storico teatro che vide la direzione artistica di Gigi Proietti. Per l’incidente di settembre 2022, i magistrati hanno richiesto il rinvio a giudizio di GS. L’uomo, all’epoca del crollo nella struttura, era il rappresentante legale dell’Associazione Teatri Roma (ATR): sarebbe accusato di varie negligenze sullo storico teatro capitolino.

Un rinvio a giudizio per il crollo del Globe Theatre di Roma

Per la vicenda del Global Theatre, GS sarebbe accusato di “crollo colposo”. Tale terminologia utilizzata dai magistrati sarebbe derivata da alcune negligenze del dirigente di ATR, che causarono l’incidente e soprattutto il ferimento di 11 ragazzi. Questi giovani, tutti appartenenti a un gruppo che il 22 settembre 2022 era in gita proprio presso la struttura di Villa Borghese. A ferirli, quel giorno, il cedimento della scala d’ingresso alla struttura di stile shakespeariano.

Le accuse mosse al rappresentante legale di ATR

La prima accusa mossa dalla Procura è legata all’idoneità statica del Globe Theatre, che in fase d’indagine è risultata scaduta da più di un anno nel giorno dell’incidente. Inoltre la struttura teatrale, nonostante il proprio prestigio, non avrebbe ottenuto il permesso per il pubblico spettacolo, considerato come al suo interno aveva visto la costruzione di spazi – poltrone – in aree non concordate col Comune di Roma e quindi abusive.

La condizione del Globe Theatre il giorno dell’incidente

Alla mancanza di documentazioni per l’apertura e gli abusi edilizi, preoccupante era anche la condizione legata allo stato del Global Theatre. L’indagine ha stabilito come i gradini, poi crollati ferendo 11 studenti, vedevano una situazione di precarietà da diverse settimane prima. In tale senso, è stato dimostrato come la scalinata vedesse evidenti segni di logorio e fragilità, in una condizione che avrebbe dovuto portarla verso una chiusura totale verso il passaggio del pubblico. Dati, però, che sono stati ignorati dal 2021, ovvero l’anno dell’ultimo esame statico della struttura.