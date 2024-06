Roma: uomo accoltellato davanti alla fermata della metro

Paura in via Cipro, a Roma, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno. A pochi passi dalla fermata della metro s’è consumata un’aggressione con accoltellamento. Una lite tra due senzatetto di nazionalità marocchina ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Come di consueto, la discussione è nata da futili motivi. Dalle parole, i due protagonisti dell’alterco sono passati alle mani, quando all’improvviso uno dei due ha tirato fuori un fendente e colpito il suo interlocutore alla schiena. Quelli che sono seguiti sono stati momenti concitati: l’intervento dei passanti, la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine e l’intervento dei sanitari del 118.

Il ferito trasportato all’ospedale Santo Spirito

Per fortuna la vittima non sembra aver riportato conseguenze più serie, visto che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito. L’altro clochard, invece, subito dopo lo scontro è scappato in direzione Valle Aurelia, facendo perdere le sue tracce.

Indaga la Polizia

Sul posto sono arrivati oltre agli operatori sanitari anche gli uomini della Polizia che si sono messi sulle tracce del fuggitivo, raccogliendo le testimonianze della vittima e di quanti avevano assistito ai fatti. Non si esclude che gli investigatori possano anche aver acquisito immagini di videosorveglianza che potrebbero aiutare a rintracciare l’aggressore.