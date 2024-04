Roma: uomo accoltellato vicino alla metro

Sangue a Roma, uomo finisce accoltellato a due passi dalla metro. A dare l’allarme un passante che ha trovato la vittima sanguinante accasciata sulla banchina della stazione. Sul caso indaga la Polizia, ecco cosa è successo.

Un uomo è stato accoltellato in strada ieri a Roma in Via La Spezia, a due passi dalla fermata della metro San Giovanni. Si tratta di un 38enne ucraino ferito all’addome e trasportato in codice rosso in Ospedale. A trovarlo e a dare l’allarme è stato un passante che ha notato l’uomo accasciato sulla banchina della stazione che aveva raggiunto nel frattempo. Secondo la testimonianza della vittima – che non sarebbe in pericolo di vita – ad aggredirlo ignoti a scopo di rapina. Indaga la Polizia dei Commissariati San Giovanni e Celio.