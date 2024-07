Roma, uomo armato fa irruzione alle Poste, minacciato il Direttore: “Apri la cassaforte”

Momenti di paura stamattina alle poste di Via Veglia a Roma, nel quadrante del III Municipio. Un uomo armato ha fatto irruzione negli uffici impugnando una pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Una persona con il volto travisato da mascherina e capellino, armata, ha fatto irruzione all’interno dell’Ufficio Postale di via Veglia/via Pantelleria a Roma. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, con grande abilità e destrezza, hanno fermato l’uomo che impugnava una pistola senza conseguenze per i presenti nell’edificio. Fortunatamente infatti nessuno è rimasto ferito.

La ricostruzione

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 8.00 di oggi giovedì 18 luglio 2024. L’uomo di 52 anni, romano, con precedenti per analoghi reati predatori, è entrato e si è diretto subito presso la zona dove sono presenti le cassaforti chiedendo al direttore di aprirle sotto la minaccia della pistola, risultata poi un revolver con matricola abrasa, completa di cartucce e pronto a sparare.

Alcuni dipendenti, notata la scena, hanno dato l’allarme. Sul posto, di pattuglia in zona, è subito intervenuta una prima autoradio dei Carabinieri del Nucleo Radionobile pronto intervento 112, con i Militari che hanno atteso l’arrivo di rinforzi. Dopodiché i Carabinieri sono entrati in sicurezza e, una volta ricevute le indicazioni dai dipendenti si sono diretti presso l’ufficio del direttore, dove l’uomo, alla loro vista ha riposto l’arma nel marsupio pensando di farla franca. Ma é stato bloccato e arrestato. Il revolver e gli oggetti utilizzati per il travisamento sono stati sequestrati.