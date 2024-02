Roma, uomo si sdraia sui binari a Termini: “Voglio farla finita”

Si sono vissuti momenti di grande tensione ieri sera, 28 febbraio, intorno alle 20.35. A creare grande preoccupazione tra i passeggeri della metro e il personale Atac il comportamento di un uomo, con apparenti intenti suicidi che si è introdotto in galleria dalla banchina della metro A di Termini, in direzione Battistini, e si è sdraiato sui binari.

La corsa del personale Atac per salvare l’uomo

L’allarme è stato dato immediatamente da quanti hanno assistito alla scena e la centrale operativa ATAC si è attivata inviando personale sul posto e chiedendo anche l’intervento delle autorità. Per fortuna la celerità dell’intervento ha evitato il peggio, l’uomo è stato rapidamente raggiunto e allontanato dai binari.

Treni bloccati per consentire l’intervento di soccorso

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni. L’intervento è durato circa venti minuti. Intanto sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine e il personale sanitario, intervenuti poco dopo, hanno preso in consegna la persona. L’uomo riceverà le cure necessarie e si cercherà anche di capire le motivazioni che lo hanno spinto a tentare il suicidio. Una scena che ha lasciato sotto choc i presenti, ma che per fortuna ha avuto un lieto fine.