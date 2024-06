Roma, uomo trovato morto impiccato. In strada soccorsa donna accoltellata

Dramma a Roma nella zona di Grottarossa dove una donna è stata accoltellata e soccorsa in strada. Nella sua abitazione un uomo è stato trovato impiccato. Ipotesi tentato omicidio suicidio.

Tragedia a Roma. Una donna, uscita da una casa in Via Castel Cellesi, zona Grottarossa, è stata soccorsa in strada. La 50enne, questa la sua età, dello Sri Lanka, presentava varie ferite d’arma da taglio al braccio e all’addome. È stata portata in Ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. In casa invece è stato trovato un uomo morto impiccato. Si tratta di un 57enne, probabilmente il compagno della donna. Indagano i Carabinieri della Stazione Tomba di Nerone. Al momento si procede per tentato omicidio.

Notizia in aggiornamento