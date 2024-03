Roma, uova di Pasqua ai senzatetto: il regalo dei Carabinieri

Non svolgono solo attività di prevenzione e contrasto degli illeciti, i Carabinieri di Roma dimostrano anche grande sensibilità e attenzione nei confronti dei cittadini, soprattutto dei meno fortunati. Gesti di delicatezza quotidiana che diventano ancora più evidenti in occasione delle feste.

Il regalo dei Carabinieri ai senzatetto

E oggi, giorno di Pasqua, gli uomini dell’Arma della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno voluto dare la possibilità a tutti di avvertire il clima della festa, seppure con un piccolo gesto. I militari, infatti, hanno regalato ai senzatetto uova di Pasqua. Un atto simbolico che non è passato inosservato, non solo ai destinatari che hanno accolto con grande gioia e riconoscenza questa gentilezza, ma anche ai numerosi passanti che hanno assistito alla consegna del piccolo dono con meraviglia, ma anche grande compiacimento.

I militari scendono tra la gente

Un segnale forte della capacità dei Carabinieri di calarsi in tutte le realtà di cui Roma è composta e fondersi con i suoi cittadini, chiunque essi siano, riuscendo a rispondere alle richieste e, quindi, infondere sicurezza e, all’occorrenza, anche donare tanta dolcezza.