Roma, vandali in azione a Settebagni: distrutti i vetri di diverse auto

Vetri infranti, finestrini distrutti e parabrezza spaccati. E’ quanto accaduto a diverse automobili parcheggiate regolarmente in strada a Roma, in zona Settebagni.

Vandali distruggono i vetri delle auto a Settebagni

Sembrerebbe che nel quartiere si aggiri uno o più vandali che si divertono a distruggere ciò che gli capita a tiro come, in questo caso, i vetri delle auto. I cittadini sono infuriati e allarmati per quanto sta accadendo in questi giorni. Nel pomeriggio di ieri, infatti, sono stati frantumati i vetri di due auto parcheggiate vicino la stazione di polizia. Ma non è la prima volta. I cittadini riferiscono episodi analoghi accaduti nei pressi degli uffici postali e in altre vie del quartiere.