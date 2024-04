Roma, vandalizzata la lapide di Forte Bravetta: “Lotta antifascista ancora attuale”

Sdegno e indignazione stamattina al XII municipio, quando i residenti hanno scoperto che nella notte ignori hanno vandalizzato la la lapide commemorativa del 25 aprile nel Forte Bravetta.

La denuncia del presidente del XII Municipio

È stato il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, a dare notizia dell’accaduto sottolineando: ‘Questo gesto dimostra l’attualità della lotta antifascista oggi ed è un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12.30 fino a sera a Forte Bravetta’.

A indagare sull’accaduto è la Polizia

Non appena è stata fatta la scoperta, è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine e pertanto sia Tomassetti, sia il presidente Anpi XII, Daniela Cirulli, hanno voluto ringraziare pubblicamente ‘la Questura di Roma e il Servizio decoro di Roma Capitale che sono già a lavoro per coprire questo scempio’.

I commenti sui social per l’accaduto

Diversi i commenti di risentimento per il gesto. Al post social del Presidente del XII Municipio seguono, infatti, una serie di commenti, tra i quali: ‘Alzano la testa e profanano i luoghi dove dovrebbero inchinarsi al coraggio di chi li ha resi liberi. Facciamo sentire che noi ci siamo nonostante questo difficile momento’ e ancora: ‘Purtroppo il 25 aprile è ancora ostaggio di chi rinnega la tragedia del fascismo’. Ma c’è anche chi in risposta all’atto vandalico sottolinea: ‘Noi siamo diversi e saremo lì in pace e uniti nel ricordo. Saremo tanti’.