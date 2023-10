Roma, Vaticano “sorvegliato speciale”: intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine

Roma, intensificati i controlli nella zona di San Pietro: spiegamento di Forze dell’Ordine nei pressi della Città del Vaticano. Il piano.

Il conflitto fra Israele e Palestina ha inasprito i toni e scosso il mondo. La questione interessa anche Roma e più in particolare Città del Vaticano: il Santo Padre ha preso posizione sullo stato del conflitto auspicando la pace e un cessate il fuoco che sembra impossibile. San Pietro ha fatto sentire la sua voce: un eco che arriva fino alle zone colpite, ma il clima non si raffredda. Anzi, l’atmosfera è incandescente. Ecco perchè Roma si trasforma in un possibile bersaglio.

In tal senso è stato chiesto alle istituzioni di considerare una modifica al piano di sicurezza vigente: unica strada per evitare capovolgimenti di fronte. Nessun tipo di allarmismo, ma attenzione sì. Serve maggior presenza sul territorio, in particolare con l’avvicinarsi del Giubileo. Manca ancora qualche anno, ma con quel che sta accadendo bruciare le tappe – per potenziali rappresaglie – non può essere soltanto un’eventualità da tenere alla larga.

Roma, controlli raddoppiati in Vaticano: San Pietro “sorvegliato speciale”

Essere pronti a tutto è la parola d’ordine e il mantra da seguire, motivo per cui – in queste settimane – attorno a San Pietro sono rafforzate le misure di sicurezza e i controlli in un’area considerata “sensibile”. Di quelle da cerchiare in rosso durante un eventuale piano di difesa. Nello specifico il personale è tenuto a mantenere – durante il servizio – un atteggiamento costantemente “vigile”, volto a tutelare l’incolumità altrui e intervenire in “qualsiasi tipo di situazione ritenuta anomala”.

Significa che l’allerta è massima anche se non si tratta di giorni festivi o ricorrenze particolari. L’Ispettorato di Polizia Vaticana è in assetto anti-sommossa e giubbotto antiproiettile. Stesso discorso per Polizia e Carabinieri di Roma nei pressi della Basilica. Severi i controlli a San Pietro per l’ingresso e non solo: metal detector e lunghe file per entrare. La Città Eterna ha alzato gli scudi.