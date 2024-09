Roma verso il Giubileo, Gualtieri aumenta la sicurezza nei cantieri stradali

Dopo il crollo di un cavalcavia sull’A1, il sindaco Roberto Gualtieri aumenta la sicurezza dei cantieri stradali di Roma per il Giubileo

Dopo il recente incidente al cavalcavia sull’A1, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha convocato una riunione urgente in Campidoglio con i rappresentanti dei lavoratori e dei soggetti attuatori dei cantieri del Giubileo. L’obiettivo era fare il punto sull’attuazione del protocollo sulla sicurezza e la dignità del lavoro.

Le nuove misure del sindaco Roberto Gualtieri per i cantieri stradali di Roma

Gualtieri, che è anche commissario al Giubileo, ha sottolineato l’importanza di rispettare il protocollo, definito il più avanzato d’Italia nella tutela dei lavoratori e nell’applicazione del contratto dell’edilizia. Come spiega l’Ansa, per garantire un monitoraggio ancora più efficace, è stato deciso di individuare una figura responsabile per ogni soggetto attuatore, incaricata di verificare il rispetto delle norme da parte di tutte le imprese coinvolte.

Le indagini sul cavalcavia crollato

Il sindaco ha precisato che la dinamica dell’incidente al cavalcavia è oggetto di un’inchiesta della magistratura, che dovrà accertare eventuali responsabilità nella gestione del cantiere. La riunione si è concentrata invece sul rafforzamento dei controlli e sulla necessità di una trasmissione tempestiva e completa delle informazioni. Gualtieri ha ribadito l’impegno a garantire che i lavori procedano rapidamente, ma sempre mettendo al centro la sicurezza e la dignità dei lavoratori. Ha concluso affermando che il protocollo non sarà modificato, ma saranno definiti i dettagli operativi per un monitoraggio costante e capillare.