Roma, vetri infranti e auto ‘saccheggiate’: ondata di furti, nel mirino almeno 11 macchine

Ondata di arresti della Polizia di Stato contro i “topi” d’auto. Boom di segnalazioni nelle ultime ore: in un caso una donna era riuscita a ripulire ben 10 autovetture prima di essere fermata dagli agenti. Casi analoghi anche in centro e sul lungotevere.

Continua costante l’impegno della Polizia di Stato volto al contrasto dei reati predatori. Ben 6 le persone arrestate poiché gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e rapina. Particolarmente attenzionati i furti sulle autovetture, in sensibile aumento in questi ultimi giorni: e oltre al danno del furto subito, magari per qualche oggetto di valore lasciato distrattamente nell’auto, si aggiunge l’ulteriore beffa di dover sostenere i costi per la riparazione dei finestrini mandati in frantumi dai ladri.

Dieci auto saccheggiate in Via Alcamo a Roma

Uno dei casi più eclatanti arriva da Via Alcamo, a ridosso della Casilina e a due passi dal Pigneto. Ebbene, qui una donna, una ladra solitaria, aveva messo a segno già 10 colpi depredando altrettante macchine parcheggiate in strada. Arrivata all’ultima macchina però qualcosa è andato storto.

Sì perché un uomo, residente in zona, è stato svegliato di soprassalto da un forte rumore proveniente dalla via. E per questo ha deciso di uscire di casa per capire cosa stesse succedendo. Ed è qui che ha notato la donna rovistare all’interno di un’autovettura mediante l’utilizzo di una torcia. Per questo motivo, accorgendosi nel frattempo del vetro rotto, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine.

L’arresto

Sul posto i poliziotti hanno sorpreso l’autrice proprio mentre usciva dalla stessa autovettura. Sottoposta a perquisizione personale, è stata trovata in possesso di un martello frangi vetri, due torce portatili e una somma in denaro, principalmente monete. Non solo. I primi accertamenti sul posto hanno permesso di appurare che sulla stessa strada, nel raggio di circa 50 metri, vi erano come detto ulteriori 9 autovetture in condizioni analoghe, tutte con un vetro rotto e gli interni rovistati.

Tentato furto sul Lungotevere: nel mirino sempre le auto in sosta

Ma quello sopra citato, riprendendo quanto anticipato in apertura, non è l’unico caso registrato in queste ore. Lo stesso scenario si è ripetuto sul Lungotevere dei Tebaldi: qui gli agenti della Polizia, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato una vettura con 3 uomini a bordo che procedeva a bassa andatura e che di tanto in tanto si accostava in doppia fila. Ad un certo punto dal mezzo è scesa una donna che con una torcia in mano ha illuminato gli abitacoli delle vetture parcheggiate, ancora una volta per vedere se al loro interno vi fossero bagagli da asportare o altri oggetti preziosi. Accortisi della presenza dei poliziotti, i tre si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Auto ripulita in Via Lanza: botte tra gli agenti e il ladro

La lunga sfilza di episodi non si esaurisce qui. Altre Volanti, nel transitare in questo caso su via Giovanni Lanza, in pieno centro, sono state attirate dall’allarme di un’autovettura. Avvicinatisi hanno sorpreso un 35enne che rovistava nell’abitacolo e usciva dallo stesso con una busta di stoffa in mano, incamminandosi in direzione di Largo Brancaccio. I poliziotti, a quel punto, hanno provveduto a bloccare l’uomo, ma non senza fatica considerando che il ladro, nel tentativo di darsi alla fuga, li ha spintonati e presi a gomitate. Nel corso della colluttazione, dalla tasca dell’uomo è fuoriuscito un cacciavite, mentre all’interno della busta in stoffa sono state trovate un paio di scarpe, una cassa audio Bluetooth e un paio di cuffie auricolari Bluetooth.