Roma, viaggiano a scrocco sui taxi: caccia alla coppia di romani incubo dei conducenti

Salgono sul taxi, indicano al conducente il luogo della destinazione e poi non pagano. Un copione che si ripete identico, corsa dopo corsa, quello che vede protagonista una coppia di romani. La coppia chiama il taxi un po’ dovunque ma sembra privilegiare la zona tra Prenestina e Termini. Ora, l’identikit dei truffatori è fatto e la lista nera si allunga giorno dopo giorno.

Salgono sul taxi senza pagare, l’identikit dei truffatori

Ad agire sono in due. Chiamano un taxi, si fanno portare a destinazione ma una volta arrivati scendono senza pagare. Le zone preferite dai truffatori sembrano essere quella tra Prenestina e Termini anche se i due agiscono pressoché ovunque in città. Lui ha i baffi, indossa un cappello da baseball in testa e gli occhiali da sole mentre lei si presenta piuttosto acqua e sapone ed ha i capelli neri a caschetto. Viaggiano in silenzio, lanciandosi occhiate decisamente eloquenti. Il loro copione si ripete poi identico corsa dopo corsa. In particolare, una volta arrivati a destinazione accampano sempre le scuse più disparate pur di non pagare. Così i tassisti della più grande cooperativa di Roma, la 3570, hanno creato una chat su Telegram dove segnalano quella che per loro è la coppia di truffatori.

Il modus operandi

La coppia chiama abitualmente i mezzi tra la zona della Stazione Termini e Prenestina. Si avvicinano con fare elegante, insospettabile e arrivano così a destinazione senza troppi problemi. Poi arrivato il momento di pagare o accampano varie scuse oppure scendono direttamente dall’auto senza dare il tempo all’autista di capacitarsi dell’accaduto. Ora, su di loro ci sono tante denunce per le corse effettuate e non pagate. La coppia nelle ultime settimane è senza dubbio tra le più ricercate della Capitale anche se non è certamente l’unica. Infatti, i casi di altri ‘scrocconi’ e non solo a Roma, purtroppo, non mancano. Ora, i tassisti cercano di tutelarsi anche mediante le chat sui social ma almeno per il momento, le corse dei truffatori non sono ancora finite.