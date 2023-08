Roma, viaggiatore rapinato mentre compra il biglietto: inseguito e arrestato 52enne

Roma, viaggiatore rapinato nei pressi della stazione: 52enne stava tentando la fuga dopo aver sottratto denaro a chi comprava biglietti.

Il malaffare non va in vacanza: le autorità competenti sono al lavoro per contrastare la criminalità anche nei mesi estivi. Piccoli furti, espropri o truffe sono all’ordine del giorno. Durante il periodo estivo la quantità di raggiri aumenta complice lo svuotamento della città e le difese al minimo. Infatti le persone – specialmente con il gran caldo – tendono ad abbassare la guardia: quello è il momento giusto, per chi se ne intende, di sferrare il colpo e influire negativamente sulla giornata di turisti o semplicemente residenti.

Roma, viaggiatore raggirato: il trucco del biglietto

È successo a Termini, arrestato un uomo di 52 anni che avrebbe – secondo la ricostruzione dei Carabinieri – sottratto del denaro a qualche passante con la scusa di aiutarlo a fare i biglietti. Dinamica sempre andata a segno, fino ad oggi. Quando un consumatore si è accorto del meccanismo, ha provato a opporre resistenza, ma non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è stato arrestato dopo un fitto inseguimento. Da considerarsi naturalmente innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Nel caso specifico, però, dopo l’arresto è stata restituita la refurtiva alla vittima del raggiro: 20 euro. Fare i biglietti elettronici può essere complicato, ma attenzione a chi potrebbe aiutare: coloro che si presentano come collaboratori possono essere soltanto esperti del raggiro alle prese con l’ennesimo tentativo di furto.