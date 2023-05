Roma, «vieni, dammi un bacio»: 42enne avvicina bimbo nel parco e lo bacia

Roma. Un uomo ha avvicinato un bambino nel parco e poi gli ha chiesto di dargli un bacio sulla guancia. I fatti sono avvenuti nel quartiere San Lorenzo ed è subito scattato un tam tam nei gruppi Facebook della zona al fine di evitare che simili comportamenti possano ripetersi. Fatto scattare l’allarme, l’uomo è stato identificato dalla polizia ed ora rischia di essere denunciato con l’accusa di violenza sessuale.

Il prof pedofilo incastrato dalla moglie: cerca le prove del tradimento ma trova video porno di minori

L’avvicinamento del bimbo nel parco

I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì intorno alle 12.40. Siamo in zona San Lorenzo e precisamente presso il parco Caduti del 19 luglio 1943. Qui un uomo, un 42enne indiano, ha dapprima avvicinato un bambino di cinque anni prendendolo per il braccio e poi gli ha chiesto di dargli un bacio sulla guancia. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi impietriti della madre che ha immediatamente segnalato i fatti alla polizia. Giunti tempestivamente sul posto gli agenti del commissariato Porta Pia, il 42enne è stato condotto in caserma per l’identificazione.

L’allarme tra i genitori

Ora, a seguito dei fatti, cresce l’allarme da parte dei genitori della zona. Come spesso accade in questi casi è subito scattato un tam tam sui social così da mantenere alto il livello di attenzione e scongiurare il rischio che tali episodi si ripetano. Numerose in merito le segnalazioni che giungono dai genitori: “Mi hanno raccontato che uno stava accarezzando una bambina…” ed ancora: “Penso che dovremo stare tutti con gli occhi aperti”. Non manca poi chi mette l’accento sulla questione della sicurezza, essendo l’area molto frequentata dai più piccoli: “In quel parco dovrebbe esserci sempre la polizia visto che è un parco di riferimento per tutti i bambini che frequentano le scuole”.