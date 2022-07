Roma. Vince alla Lotteria degli scontrini e realizza il sogno di una vita: acquistare una casa al suo paese d’origine

Roma. Sembra quasi una favola. Quando è arrivato in Italia non poteva certo immaginare che un colpo di fortuna gli avrebbe consentito di coronare un sogno, quello di acquistare una casa nel suo paese. E invece è successo, grazie alla Lotteria degli Scontrini. Lui è un giovane uomo di nazionalità filippina, ed è il vincitore del 110° premio della Lotteria degli scontrini assegnato nel Lazio nell’anno in corso.

Alle domande dei funzionari il vincitore, accompagnato presso l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dalla moglie, ha ammesso divertito essere stata proprio quest’ultima a rammentargli di usare il proprio codice lotteria contestualmente all’uso della carta di

credito.

Le lacrime davanti ai figli

“Quando ho ricevuto la notizia della vincita di 25mila euro – racconta l’uomo – ho iniziato a piangere davanti agli occhi preoccupati dei miei figli, ma li ho subito rassicurati spiegando che erano lacrime di felicità!”

La realizzazione di un sogno: acquistare una casa nelle Filippine

Lo scontrino fiscale della spesa è stato associato ad un biglietto virtuale vincente e, quindi, una volta perfezionata la procedura, con l’autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della competente Direzione Centrale Giochi di ADM, si procederà al riversamento del premio al vincitore e la coppia potrà finalmente realizzare il sogno di una vita: acquistare una casa nel Paese d’origine.