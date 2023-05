Roma, violenta una sua paziente 24enne: medico di base indagato

Ha approfittato del suo ruolo e dello stato di malessere della sua paziente per abusarne sessualmente. È successo a Casalotti, a Roma, dove un medico di base, ha utilizzato lo studio che la 24enne frequenta da tutta la vita, perché tutta la sua famiglia era in cura dal quel dottore. Lo conosceva da sempre, si sentiva al sicuro. Pensava che avrebbe avuto comprensione per un periodo difficile della sua vita, caratterizzato da una serie di problemi di salute, dei quali il presunto orco era ben consapevole.

Il medico di base è indagato per violenza sessuale su una giovane paziente

Il medico ora è indagato per violenza sessuale nei confronti della sua giovane paziente. E quei fatti sono stati ricostruiti in maniera dettagliata dalla vittima, in un’audizione protetta alla presenza di uno psicologo. Ha raccontato tutti quello che le è capitato con dovizia di particolari, senza tralasciare nulla. Una ricostruzione raccapricciante nel quale non solo il dottore ha infranto il rapporto di fiducia, ma anzi ha probabilmente proprio giocato sulla fiducia approfittando dell’estrema delicatezza della sua giovane paziente.

La 24enne stava vivendo una situazione di salute estremamente difficile

La ragazza era andata diverse volte nello studio medico. Visite dovute a una situazione di salute precaria. E per tre volte tutto si era svolto come doveva, una visita regolare e forse anche qualche prescrizione. Poi le ultime due volte, invece, qualcosa è cambiato, le attenzioni del professionista sono diventate morbose e le mani sono scivolate dove non avrebbero mai dovuto. Ora il medico di famiglia sarà a chiamato a chiarire la sua posizione. Possibile che si tratti di fatti per i quali dovrà comparire in aula a rispondere di un’accusa gravissima. Ma questa è un’eventualità che, al momento, è al vaglio della magistratura che sarà chiamata a decidere in merito.