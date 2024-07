Roma, violenza sessuale sull’ambulanza: infermiera 24enne aggredita dal paziente a bordo

Episodio scioccante a Roma, teatro di una violenza sessuale avvenuta a bordo di un mezzo del 118. Vittima una giovane infermiera che si è vista aggredire dal paziente che stava accompagnando in Ospedale. Cosa è successo.

Ha iniziato a spogliarsi slacciandosi i pantaloni. Poi le ha messo le mani dappertutto palpeggiandola. Episodio sconcertate nella Capitale dove una giovane infermiera di 24 anni è stata aggredita sessualmente da un uomo di 55 anni straniero, caricato a bordo poco prima sul mezzo di soccorso nell’ambito di un intervento. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sull’ambulanza è stato l’autista della vettura che ha subito lanciato l’allarme. E sul posto è accorsa la Polizia.

Violenza sessuale a Roma, vittima un’infermiera del 118

Tutto è iniziato nella zona di San Lorenzo, in Via dei Marsi al civico 58. Da qui erano infatti partite le chiamate al 112 per la presenza di un uomo che stava dando in escandescenze prendendosela con la vetrina di un locale commerciale. Dagli accertamenti è emerso che la persona, fermata dagli agenti di Polizia giunti nel frattempo sul posto, aveva preso in realtà in affitto proprio quell’attività. Per qualche ragione però, rimasta al momento da accertare, ha iniziato a colpire ripetutamente la vetrata nel tentativo di infrangerla. Ebbene, una volta bloccato dai poliziotti per lui è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza per portarlo in Ospedale.

Ed è proprio durante il trasporto verso il Pronto Soccorso che si è consumato l’orrore. L’uomo, 55enne di origine indiana, ha iniziato infatti subito a spogliarsi arrivando perfino a slacciarsi i pantaloni indossati. A quel punto ha afferrato l’infermiera che era accanto a lui iniziando a metterle le mani ovunque, palpeggiandola. L’autista del mezzo però si è accorto di tutto ed ha immediatamente arrestato la marcia. Nuovamente è allora intervenuta la Polizia che stavolta ha arrestato l’aggressore: l’uomo adesso deve rispondere di violenza sessuale. Soccorsa invece l’infermiera che, nonostante il comprensibile spavento, si trova comunque in buone condizioni.