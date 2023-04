Roma, Virginia Raggi contraria all’invio di armi all’Ucraina: ‘Da no-vax a filoputiniana è un attimo’

Roma. Virginia Raggi si schiera contro l’invio delle armi in Ucraina. Il dibattito in merito resta sempre molto accesso e, non senza contrasti, l‘opinione pubblica si divide. Ora, l’ex prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, torna sui social e si dice contraria al riarmo dell’Ucraina. In particolare, la donna è stata immortalata in una foto, stata scattata dai banchi dell’opposizione e non ha mancato di spiegare le ragioni alla base della proprio pensiero rispetto alla guerra in corso con un post su Instagram.

Guerra in Ucraina e attacchi a Kiev, la Farnesina: ‘Gli italiani devono lasciare il Paese’

Virginia Raggi contro l’invio delle armi in Ucraina

L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ricompare sui social e lo fa con un tema decisamente “caldo”, sentito, ovvero l’invio delle armi in Ucraina. In merito, la Raggi si dice contraria e motiva la propria opinione attraverso un post sulla piattaforma Instagram: “In questi giorni ho ricevuto una proposta dal Prof. Davide Tutino e dal Prof. Ugo Mattei, per collaborare e supportare la campagna referendaria che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere con forza di fermare l’invio di armi verso Paesi belligeranti e di fermare, così, anche il crescente aumento delle spese militari e, per converso, di riportare la Sanità pubblica al centro delle scelte strategiche e degli investimenti sul comparto sanitario”, spiega.

I quesiti