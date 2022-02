Roma-Viterbo, 20 treni cancellati al giorno: la nuova tratta infernale dei pendolari

Una situazione davvero insostenibile per i pendolari della tratta ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo, che ogni giorno assistono alla cancellazione di circa 20 corse, ovvero il 20% delle corse totali della giornata. I disagi aumentano di giorno in giorno e, oltretutto, non sono prontamente segnalati. Ogni corsa cancellata, infatti viene annunciata circa 10 minuti prima dell’arrivo previsto. Oltre alla frustrazione e al malcontento dei pendolari, si aggiunge anche la scomodità del disservizio. Ad ogni corsa saltata, infatti, ne corrisponde una – quella successiva – sovraffollata. Nei tempi attuali, poi, il sovraffollamento dei vagoni determina un fattore di rischio di eventuali contagi. Oltretutto, i treni cancellati maggiormente sono quelli delle corse mattutine, ovvero quelli più trafficati.

L’odissea dei pendolari romani

Sull’argomento si è espresso anche Paolo Ferrara, consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea capitolina (M5S).

“La disperazione corre sui binari regionali”. Scrive Ferrara in una nota. “Dopo la Roma-Lido, l’odissea dei pendolari, fra assembramenti e disagi, è sulla Roma-Viterbo. Su questa tratta negli ultimi quattro giorni si è ‘viaggiato’ a una media di ben 20 treni cancellati quotidianamente. E’ dal 2016 che la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti reitera annunci per l’arrivo di nuovi treni su entrambe le linee. Apprendiamo che solo pochi giorni fa è stato firmato dal notaio il contratto per la fornitura dei primi 11 nuovi treni, di cui 6 sulla Roma-Viterbo e 5 sulla Roma-Lido. Peccato che i primi due arriveranno non prima di ottobre 2023. Come al solito – conclude Ferrara – da Zingaretti solo chiacchiere su chiacchiere, mentre la gente che lavora e si alza all’alba viene devastata da questo stillicidio devastante e continuo”.