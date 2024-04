Roma, volo di 5 metri: ragazza precipita dal muro della terrazza del Pincio

Momenti di apprensione stamattina a Roma quando una ragazza, in circostanze da chiarire, è precipitata dal muro perimetrale della terrazza del Pincio. Una caduta rovinosa che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Immediatamente sono scattati i soccorsi, cosa è successo.

Si cerca di far luce su quanto accaduto poco fa a Roma, nell’area del Pincio. Intorno alle 7.00 di oggi martedì 23 aprile 2024 è scattato l’allarme per una ragazza precipitata dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, per circa 5 metri di altezza, finendo sul terrazzamento sottostante di Via del Muro Torto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco.

Ragazza cade dal muro perimetrale della terrazza del Pincio: è in codice giallo

La squadra dei pompieri, giunta con un’autoscala (presente anche il Funzionario di turno, ndr), ha provveduto a raggiungere il luogo dove era caduta la ragazza. Una volta recuperata è stata affidata alle cure dei sanitari. A dispetto della dinamica, fortunatamente la donna se l’è cavata con ferite non troppo gravi: secondo le prime informazioni disponibili infatti quest’ultima sarebbe stata refertata in codice giallo.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: c’è da capire soprattutto se sia trattato di un incidente o se ci sia stato altro alla base dell’episodio. In ogni caso, considerando le circostanze, è chiaro che la caduta – evidentemente attutita – avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Seguiranno dunque eventualmente ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata.

