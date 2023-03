Romics 2023 a Roma, ecco quando e dove: date, ospiti e biglietti

Sta per iniziare una nuova edizione del Romics 2023 a Roma: il festival internazionale del fumetto più importante assieme al Lucca Comics e al Comicon di Napoli. Quest’anno è previsto un programma ricchissimo di ospiti speciali e artisti provenienti da tutto il mondo. Ecco tutte le info utili su date, orari e biglietti per partecipare alla fiera. Che prenderà il via tra pochissime settimane!

Romics 2023 alla Fiera di Roma

Il Romics è uno dei più importanti festival italiani sul fumetto, i videogiochi e i cosplay. Si tiene a Roma due volte l’anno, le date previste per il 2023 sono: 30 marzo-2 aprile e poi si terrà in autunno dal 5 all’8 ottobre. Il Festival vanta centinaia di migliaia di ingressi, tra artisti e appassionati che accorrono da tutta Europa. La fiera si svolge, come ogni anno, alla Fiera di Roma. È possibile raggiungere il festival con i mezzi pubblici: linea 808 dell’Atac, oppure con il Cotral W0001. La stazione della Fiera di Roma è servita da un servizio metropolitano sulla linea FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto. Dal lunedì al venerdì 130 treni collegano la stazione di Fiera di Roma con la Capitale. Il servizio sarà intensificato sabato e domenica. La frequenza dei treni nei giorni feriali è ogni 15 minuti. Tra Fiera di Roma e Roma Ostiense è di 23 minuti, tra Fiera di Roma e Roma Tiburtina è di 40 minuti.

Ospiti al festival

Quest’anno al festival saranno presenti ospiti internazionali provenienti dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Tra i nomi più importanti ci sono: Il fumettista e autore di graphic novel francesi Manuele Fior; Katja Centomo, disegnatrice di Monster Allergy e molti altri. Sarà presente in esclusiva anche l’illustratore e concept Artist John Howe e la disegnatrice Yudori. Saranno giornate ricche d’interviste, disegni, ma anche di travestimenti dei cosplayer.

Quanto costa il biglietto

Il festival sarà aperto dalle 10 di mattina fino alle 20 di sera durante le quattro giornate d’esposizione. L’ingresso è consentito soltanto tramite prevendita online oppure nei punti vendita abilitati di Viva Ticket. I biglietti di una giornata per giovedì e venerdì costano 10 euro l’uno più la prevendita di 1,50 euro. Per sabato e domenica, invece, il prezzo sale a 12 euro. L’abbonamento per tutte e quattro le giornate costa 32 euro. Sono previsti molti sconti e riduzioni: bambini, disabili e giornalisti entrano gratis.