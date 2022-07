Rubata l’auto del presidente del Coni Malagò: ritrovata sull’A1, dentro anche il suo cellulare

Attimi di apprensione per il presidente del Coni Giovanni Malagò al quale ieri è stata rubata l’auto, una Maserati Levante. Dopo aver messo a segno il furto i ladri — che stando ad una prima ricostruzione erano 4 — sono scappati. Uno di loro è salito a bordo della costosa vettura mentre gli altri lo hanno seguito su una Ford Puma presa a noleggio.

Rubata la Maserati del Presidente Malagò

La corsa del malvivente non è durata molto. Si è infatti improvvisamente interrotta lungo l’A1, nelle vicinanze di Roccasecca. Qui l’uomo avrebbe visto una volante della Polizia Stradale, ha accostato sul ciglio della strada scappando poi a piedi. Questa la ricostruzione dei Carabinieri ma non è escluso che l’uomo si sia fermato in quanto rimasto a secco e evitando così di rimanere bloccato in strada.

I banditi

Come anticipato, dopo il furto dell’auto i 4 malviventi si sono divisi: uno è salito sulla Maserati mentre gli altri lo hanno seguito su una Ford Puma presa a noleggio. I quattro viaggiavano in direzione Napoli e sono tutti di origini campane, aventi un’età compresa tra i 20 e i 34 anni.

La denuncia e il ritrovamento

Denunciati per ricettazione dai Carabinieri della compagnia di Ponte Corvo, la Ford Puma usata dai banditi è stata ritrovata poco distante dalla Maserati. Al suo interno c’era anche il cellulare di Malagò dimenticato dentro l’auto rubata. Trovati anche arnesi da scasso, chiavi neutre e centraline per modificare i codici delle auto.

L‘auto di Malagò è stata invece ritrovata abbandonata in autostrada dalla Polizia Stradale di Cassino che aveva assistito alla fuga del malvivente restituendo poi al presidente del Coni la vettura.