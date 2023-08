Rubavano i bagagli negli aeroporti di Roma: in una valigia soldi e gioielli per 50 mila euro

Pensavano di averla fatta franca, di essere passati inosservati invece hanno dovuto ricredersi. Al centro della vicenda una banda di ladri che, approfittando della distrazione del malcapitato di turno, non ci ha pensato due volte a mettere a segno il colpo, portandosi a casa la bellezza di 50mila euro. Ad agire erano in tre, nulla era lasciato al caso, ma i malviventi non si erano accorti che gli agenti avevano notato l’intera sequenza del furto.

Il furto all’aeroporto di Fiumicino

Come riporta il Messaggero, il colpo è stato messo a segno nell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Qui, i malviventi- certi di non esser stati notati- si sono allontanati senza destare troppi sospetti, imboccando il Grande Raccordo Anulare in direzione Roma. Invece, una pattuglia della polaria in borghese aveva visto tutto e senza perderli di vista, li ha seguiti. Il modus operandi utilizzato per compiere l’illecito è stato il seguente: mentre uno dei ladri ha sfilato la valigia dal carrello, un complice era già pronto con tanto di motore acceso e il terzo malvivente, ha fatto invece da palo, accertandosi che gli agenti non fossero nelle vicinanze.

La valigia rubata

Una ricco bottino quello portato a casa dalla banda in quanto all’interno della valigia sottratto al malcapitato – una turista di origini brasiliane – c’erano la bellezza di 50mila euro tra gioielli, soldi ed orologi. Nel momento dei fatti, la donna, ancora all’esterno dello scalo romano, stava caricando le valigie sul carrello e tra un’operazione e l’altra, non si era accorta del furto, almeno fino a quando non è giunta agli imbarchi. Qui l’amara sorpresa.

Il covo e l’arresto

Fatto scattare l’allarme, sono state avviate le pratiche della denuncia ma i poliziotti erano già alla ricerca della valigia. Ricerca che è culminato con la scoperta del covo dei banditi in zona Cinecittà, in via Eudo Giulioli. La refurtiva è stata trovata all’interno di una stanza d’albergo e non era la sola. Presente anche un’altra valigia rubata stavolta ad un turista in transito all’aeroporto di Ciampino.

Arrestati i tre ladri – tutti di origine peruviana – ed un quarto complice, trovato nella stanza, adesso la banda dovrà rispondere davanti al giudice dell’accusa di furto. Ad ogni modo, le indagini della Polaria restano aperte al fine di ricostruire la rete dei ricettatori. Non si esclude, infatti, la pista che dietro ai ladri possa esserci un’organizzazione criminale ben più ampia ed organizzata.