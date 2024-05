Russell Crowe in concerto a Roma: le date e dove comprare i biglietti

È conosciuto come attore, ma non tutti sanno del suo amore per musica. Russel Crowe è, infatti, pronto a esibirsi in concerto a Roma, una città che, per sua stessa ammissione, ama particolarmente. I riflettori si accenderanno sul noto protagonista del ‘Gladiatore’ il 26 e 27 giugno al Forum Theatre di piazza Euclide a Roma. E da ieri sono in vendita i biglietti su TicketOne.

Gli appuntamenti previsti per la prossima estate

Ma non è l’unico appuntamento previsto per l’attore in Italia, visto sono diverse le tappe che lo vedranno protagonista insieme alla sua band, The Gentlemen Barbers, nella quale l’attore di origine neozelandese è voce e chitarrista. Oltre alla Capitale, Russell Crow si esibirà presso l’Anfiteatro degli scavi di Pompei il 9 luglio, ad Ascoli Piceno il 13 luglio, nei giardini estensi di Varese il 14 luglio e al teatro comunale Nouveau di Bologna il 16 luglio a Bari il 19 luglio, a Diamante il 20 luglio, a Siena il 22 luglio, a La Spezia il 30 luglio, a Udine il 1 agosto, a Ladispoli il 3 agosto, a Castiglioncello il 5 agosto e a Noto il 7 agosto. Tutte tappe che l’attore aveva annunciato nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, occasione nella quale aveva anche presentato il gruppo.

La passione per la musica confessata sul palco dell’Ariston

Proprio sul palco dell’Ariston Russell Crowe ha sottolineato la sua attrazione nei confronti dell’Italia, un legame che sente da tutta la vita. Una sorta di ritorno di fiamma per la star di Hollywood che, tornato in Italia da adulto, ha potuto constare quanto forte fosse il legame. Apprezza la cultura e la storia del nostro Paese sottolineando il grande contributo che ha dato al Mondo. Proprio al microfono di Amadeus ha ammesso: ‘Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c’è da molto prima’.