Sabato 18 maggio quattro manifestazioni (e non solo) a Roma: attese più di 1.500 persone | Viabilità stravolta

Weekend all’insegna delle manifestazioni e dei cortei di protesta nella Capitale. Almeno quattro gli appuntamenti ufficializzati ad oggi: tornano a sfilare anche gli studenti palestinesi in Italia, ecco tutte le informazioni utili.

Sabato 18 maggio 2024 sono in programma a Roma diverse manifestazioni che inevitabilmente provocheranno disagi e ripercussioni alla viabilità. I cortei più attesi – dove non è da escludere il timore per possibili scontri – sono quelli organizzati dagli studenti palestinesi in Italia (a Roma est) e quelli predisposti in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (in centro). A completare il quadro due sit-in di protesta e altre manifestazioni in questo caso a carattere religioso.

Manifestazioni a Roma: i cortei di sabato 18 maggio, si sfila per Palestina e diritti umani

Partiamo dai più importanti. Il corteo pro Palestina – l’ennesimo di questi ultimi tempi – avrà luogo dalle 17,30 alle 20.00, nel quadrante est della città come detto. I manifestanti partiranno da piazza dei Mirti (Centocelle) e raggiungerà largo Agosta, percorrendo nell’ordine, via dei Castani, piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, piazza Teofrasto, via Federico Delpino, via Tor de’ Schiavi e via Anagni. Possibili deviazioni per le linee autobus (nello specifico 5, 19L, 313, 412, 450, 542, 544, 556, 558 e C5).

Qualche ora prima sarà la volta della grande manifestazione in centro promossa in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Circa 500 persone partiranno da piazzale Ostiense per raggiungere piazza Bocca della Verità, percorrendo – nel corso della mobilitazione – viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo e via della Greca. In questo caso le possibili ripercussioni rimarranno fino ad almeno le ore 19.00.

Bus deviati

Possibili deviazioni per questa seconda iniziativa – fino a vere e proprie limitazioni per le linee:

3L

23

30

75

77

81

83

118

160

280

628

715

716

718

719

769

7

75

C3

Sit-in di protesta a Roma nel weekend

In mattinata invece sono segnalate altre due iniziative. Dalle 10.00 ci sarà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli (sempre in centro) contro la privatizzazione di Poste Italiane. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone. Stesso orario ma in via Cristoforo Colombo, nel parcheggio antistante la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un’altra mobilitazione per la quale sono attese 200 persone.

Gli altri eventi a Roma sabato 18

Nel weekend, nel quale saranno peraltro numerose le iniziative nell’ambito della Notte dei Musei, spazio avranno anche alcune manifestazioni a carattere religioso. Alle 14.00 prenderà il via infatti anche la “1° edizione di corsa al Pio XII”. La manifestazione si svolgerà n parte negli spazi interni all’oratorio e in parte all’interno di Villa Lais che raggiungeranno attraversando via Costamagna (zona Furio Camillo). All’evento è prevista la partecipazione di circa 500 persone. Possibili deviazioni o brevi stop per la linea 16. Dalle 17.00, infine, processione organizzata dalla parrocchia di Sant’Atanasio, a Monti Tiburtini. Fino alle 19 circa, possibili deviazioni per i bus delle linee 61, 111, 542, 544 e 548.