Sagre a Roma e nel Lazio ad aprile 2023: ecco quali, quando e dove

E’ arrivata la primavera, le giornate si allungano e, approfittando del bel tempo, in molti si dedicano alla classica gita fuori porta. E quale miglior modo di trascorrere il weekend se non quello di scegliere una bella sagra dove gustare del buon cibo? Che sia con la famiglia o con gli amici, o perché no anche da soli, feste e appuntamenti animeranno il prossimo mese ormai alle porte all’interno della nostra Regione. Ecco allora tutte le sagre a Roma e nel Lazio che si terranno ad aprile 2023.

Sagre Roma e nel Lazio aprile 2023

Nei prossimi giorni avremo davvero l’imbarazzo della scelta. Aprile è ad esempio il mese del “carciofo” a Roma ma non solo e tanti saranno a questo proposito gli eventi dedicati a questo prodotto. Spazio poi anche alla sagra dell’asparago oppure a quella delle pappardelle. Segnaliamo inoltre il festival dell’oriente, che si terrà alla Fiera di Roma in due appuntamenti distinti. Non non mancheranno poi gli eventi anche ai Castelli Romani, sul litorale e nelle altre Province: inoltre vi ricordiamo anche che, in virtù dei giorni di Pasqua e Pasquetta – ma anche per la Festa della Liberazione – saranno molti i ristoranti o le località che prevedranno menù e giornate gastronomiche a tema. Di seguito dunque tutti gli eventi che abbiamo selezionato per voi.

Sagra dell’Asparago Roma

Quando: 1-2 aprile 2023

Dove: Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, Via Valle di Perna, 315

Fiera dei Saperi e Sapori Cerveteri

Quando: 1 aprile 2023

Dove: Piazza Aldo Moro

Sagra dell’Arancia Suio

Quando: 1-2 aprile 2023

Dove: Piazza Madre Teresa di Calcutta

Aspettando la Pasqua, tra saperi e sapori Sacrofano

Quando: 2 aprile 2023

Dove: Centro storico

Sagra del carciofo romanesco Ladispoli

Quando: 14-16 aprile 2023

Dove: Ladispoli

8° Sagra Pappardelle al cinghiale Lunghezza Roma

Quando: 15-16 aprile

Dove: Via delle Cerquete Roma 15

Sagra del carciofo di Sezze

Quando: 16 aprile

Dove: Centro storico

Festival dell’oriente Roma

Quando: 22-25 aprile

Dove: Fiera di Roma, Via Portuense, 1645

Sagra del carciofo Agripark Roma

Quando: 22-23 aprile

Dove: Agripark, Via di Castel di Leva, 371

Carnevale Pontercovese

Quando: 23 aprile

Dove: Pontecorvo

Pescofest Pescosolido (Frosinone)

Quando: 23 aprile

Dove: Poscosolido

Festa della Primavera e sagra della pizza fritta Arsoli

Quando: 25 aprile

Dove: Piazza Amico d’Arsoli

Cosa fare a Roma e nel Lazio ad aprile, feste e sagre, gli altri eventi

Diamo uno sguardo in breve anche ad altri appuntamenti che si terranno sempre nel mese di aprile. Tra il 29 aprile e il 1 maggio festa di primavera a Labro (Rieti) e il secondo appuntamento con il Festival dell’oriente sempre alla Fiera di Roma. Ad Arpino (Frosinone) Collecarino Frigge il 23 aprile e ancora la rievocazione storica a Cerveteri il 7 aprile. Chiudiamo con l’evento di Pasqua a Castrocielo (Frosinone) intitolato Passione Vivente.