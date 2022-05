Saldi estivi 2022 nel Lazio, si parte il 2 luglio: ecco fino a quando ci saranno gli sconti

Arrivano le prime notizie sui saldi della stagione estiva: nel Lazio, la data di inizio è fissata per sabato 2 luglio e gli sconti avranno una durata di circa sei settimane consecutive. A comunicarlo è stata la giunta regionale. Il momento dei saldi è molto atteso: c’è chi corre a fare shopping per ‘accaparrarsi’ un affarone, chi ne approfitta per rifarsi il guardaroba, chi è fortunato e riesce a trovare il capo che desiderava a un prezzo molto basso, ma ora bisognerà aspettare perché le vendite promozionali sono proibite nei 30 giorni precedenti al 2 luglio.

I saldi estivi nel Lazio dal 2 luglio 2022

“I saldi sono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed esercenti. Con la fine dell’emergenza sanitaria anche il commercio può ritrovare una nuova linfa”. Queste le parole di Marco Vincenzi rilasciate in una dichiarazione all’ ANSA. E il 2 luglio, nel Lazio, prenderanno i saldi estivi, che dureranno circa 6 settimane.

Niente vendite promozionali prima

Una certezza c’è: i cittadini dovranno aspettare il 2 luglio, perché nei 30 giorni precedenti a questa data le vendite promozionali sono proibite.

“I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici. I saldi sono un momento di aumento dei consumi e sono certo che contribuiranno a dare nuovo vigore al commercio” – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli. Ora il provvedimento passerà alla commissione sviluppo economico, poi tornerà in giunta per l’approvazione definitiva. Con la speranza di dare un po’ di sollievo ai ‘commercianti’ e agli italiani.

