San Valentino alle Terme, weekend di coppia davvero esclusivo: sorprendi la tua dolce metà

Manca poco. Pochi giorni all’appuntamento con l’’amore’. San Valentino è ormai alle porte e la domanda che in tanti si fanno in queste ore è: Come posso sorprendere il mio mio/lei? Ristorantini chic, passeggiate romantiche in luoghi misteriosi, una giornata lontani da impegni e quotidianità e perché no… le terme.

La scelta di una stazione termale può davvero sorprendere la vostra dolce metà, regalando a entrambi una giornata di relax e benessere. E sono diverse le fonti termali presenti nel Lazio, a pochi chilometri da Roma, ciascuna con acque che hanno qualità esclusive nelle quali abbandonarsi al riposo e coccole, dimenticando almeno per un giorno tutti il trantran e lo stress della città.

Il Lazio è estremamente ricco di sorgenti termali tra le più disparate per bagni, fanghi, per curare malattie respiratorie e della pelle, per inalazioni… Ce ne sono delle più disparate. Vediamo dove si trovano…

Terme dei Vulci

Tra tutte, per la sua notorietà, le sue qualità e le strutture ricettive che vi si trovano sono le Terme di Vulci, a Viterbo, un’occasione per lasciarvi cullare da acque termali situate in aperta campagna in un ambiente che fonde perfettamente il desiderio di relax a una serie di servizi che risponderanno a tutte le esigenze. Dotata di 4 piscine naturale che si differenziano per proprietà e qualità benefiche. Una possibilità abbordabile visto che i prezzi si aggirano tra i 34 e il 21 euro a persona, salvo decidiate di fermarvi per allungare la vostra sosta concedendovi una notte nel meraviglioso glamping situato all’interno della struttura.

Terme del Bullicame

Sempre nel territorio di Viterbo sono situate le Terme del Bullicame. In questo caso si tratta di piscine accessibili gratuitamente con acqua calda da una parte e fredda in un’altra. In questo caso è possibile immergersi in una e poi nella seguente riuscendo così a riattivare la circolazione sanguigna. In questo caso, però, non sono previsti servizi, è necessario raggiungere la zona con un minimo di spirito d’avventura e i cambi necessari, preparati da casa.

Terme dei Papi

A un’ora da Roma è possibile raggiungere le Terme dei Papi. Sempre nel viterbese sono situate queste acque ricche di calcio, bicarbonato e magnesio. In questo caso potrete contare su una piscina di 2mila metri quadrati nella quale immergervi e rilassarvi. Anche se decidete di raggiungere la località all’ultimo momento, non ci sono problemi, visto che non è necessaria alcuna prenotazione, seppure resta consigliata per paura di non trovare posto. Il biglietto giornaliero costa 30 euro, mentre per tre ore 22 euro a persona.

Terme di Stigliano

A Canale Monterano, Roma, vi sono anche le Terme di Stigliano dove si trova un suggestivo parco termale con vasche dislocate nella natura. Troverete alberi e vegetazione a fare da corollario alla vostra giornata di San Valentino. Voi la vostra dolce metà e l’ambiente che vi circonda. Dotato di hotel, ristorante, spa l’offerta che viene riservata ai clienti parte dai 95 euro.