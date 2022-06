Santi Pietro e Paolo a Roma mercoledì 29 giugno 2022: strade chiuse e bus deviati, come cambia la viabilità

Tutto (quasi) pronto per l’attesa festa patronale di Roma. Sì, perché domani nella Capitale si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, tra eventi e cerimonie di Papa Francesco. Ma, inevitabilmente, non mancheranno i disagi per i cittadini, tra strade chiuse, limitazioni e bus che dovranno deviare il loro percorso.

Chiusa via Ostiense per la festa dei santi Pietro e Paolo

Come fa sapere Roma Mobilità, già dalle 12 di oggi, martedì 28 giugno, sarà chiuso al traffico un tratto di via Ostiense, in corrispondenza della basilica di San Paolo fuori le mura, da viale Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco. Ma ecco tutte le info utili per chi viaggia in autobus e dovrà fare i conti con dei cambiamenti:

“Saranno deviate le linee bus 23, 769, 792, nMB e nME.

Le linee 23, nMB e nME , direzione Piramide, da via Ostiense altezza metro San Paolo proseguiranno in viale Ferdinando Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere di San Paolo, di nuovo via Ostiense.

, direzione Piramide, da via Ostiense altezza metro San Paolo proseguiranno in viale Ferdinando Baldelli, viale di San Paolo, lungotevere di San Paolo, di nuovo via Ostiense. La 769 , sempre verso Piramide, da viale Giustiniano Imperatore proseguirà per viale Baldelli, lungotevere di San Paolo, viale di San Paolo;

, sempre verso Piramide, da viale Giustiniano Imperatore proseguirà per viale Baldelli, lungotevere di San Paolo, viale di San Paolo; la 792, in direzione San Giovanni, da viale Baldelli continuerà su viale di San Paolo, lungotevere di San Paolo, via Ostiense”.

Domani circolano regolarmente bus e metro?

Nella Capitale domani è giornata festiva, quindi ci sarà il normale servizio ‘festivo’ sulla rete capitolina di trasporto pubblico. Eccezione solo per la ferrovia Roma-Civita Viterbo, dove sarà in vigore l’orario feriale. Ecco il piano della viabilità per mercoledì 29 giugno:

Via dei Fori Imperiali , come sempre nei festivi, sarà isola pedonale, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.

, come sempre nei festivi, sarà isola pedonale, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra martedì e mercoledì si sposterà la nMB.

Nonostante la giornata festiva, le Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo saranno attive, dalle 21,30 alle 3.

Papa Francesco a San Pietro il 29 giugno 2022

Papa Francesco domani sarà a San Pietro per la classica cerimonia. Alle 9.30 ci sarà la Santa Messa e la benedizione dei Palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti, poi alle 12 la Recita dell’Angelus. Potrebbero esserci limitazioni alla circolazione e alla sosta sulle strade attorno alla basilica.