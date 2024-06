Sara e Jasmine, una fuga durata due giorni: le 16enni tornano a casa

Hanno vissuto due interi giorni con il fiato sospeso i familiari delle due 16enni Sara e Jasmine, scomparse l’11 giugno scorso. A lanciare l’appello sui social era stata la mamma di Sara, Manuela, la mattina successiva alla scomparsa chiedendo aiuto a chiunque avesse incontrato le due ragazze.

Dopo due giorni le 16enni sono tornare a casa

Per fortuna la storia ha un lieto fine. Le due 16enni sono tornate a casa nella tarda serata di ieri e a darne notizie è stata l’associazione che si occupa di persone scomparse, Penelope Lazio Odv. Sara si era allontanata alle 12.49 di martedì scorso, “Ha preso il treno da Aprilia per andare dalla fidanzata”, ma dopo una telefonata, aveva fatto perdere le sue tracce, insieme a Jasmine.

L’appello anche a ‘Chi l’ha visto?’

Manuela era certa che le due ragazze fossero insieme e aveva sollecitato le ricerche in zone Ponte Galeria. La mamma preoccupata non aveva solo diffuso un messaggio sui social, ma aveva anche chiesto aiuto alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3, Chi l’ha visto?, andata in onda ieri in prima serata.

Ieri sera sono tornate a casa

A sorpresa, però, le due 16enni hanno fatto ritorno a casa intorno alla mezzanotte della scorsa notte. Le due ragazze sembra siano tornate perché avevano finito i soldi. Ma a parte ai genitori, Sara e Jasmine dovranno dare spiegazioni anche alle forze dell’ordine che si sono adoperate per rintracciarle per due giorni.