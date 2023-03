Sbagliano itinerario e restano bloccati su una cresta ghiacciata: alpinisti recuperati con l’elicottero

Il primo intervento della squadra operativa è avvenuto sabato 4 marzo sul Monte Terminillo. Qui una squadra congiunta del CNSAS dei servizi regionali Lazio ed Umbria, mentre si trovava in loco per un attività formativa – insieme ad una pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – è intervenuta per soccorrere un alpinista che aveva riportato un trauma ad una gamba e non era in grado di proseguire l’escursione in autonomia. L’infortunato è stato raggiunto, alla base del rilievo montuoso dove il medico del Soccorso Alpino e Speleologico gli ha immobilizzato l’arto per permetterne il trasporto fino alla strada statale nei pressi del Rifugio Sebastiani. Qui è stato affidato alle cure di in autoambulanza del 118 intervenuta sul posto.

L’errore degli alpinisti ed il salvataggio

Ma non finisce qui. Sempre sul Monte Terminillo ieri, domenica 5 marzo, due alpinisti provenienti da Roma con l’intento di scalare la parete a nord del rilievo, hanno sbagliato itinerario e sono rimasti bloccati su una cresta ghiacciata. Dopo l’attivazione dei soccorsi, una squadra mista del CNSAS e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha raggiunto rapidamente i due alpinisti per metterli in sicurezza e favorire le operazioni di recupero tramite l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Una volta terminata l’operazione, la squadra di terra ha iniziato il complesso rientro disarrampicando il canale e rientrando ai mezzi di soccorso.