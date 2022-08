Scaricano i bagagli ma il neonato resta chiuso nell’auto: momenti di paura per una coppia

Stavano scaricando i bagagli quando la portiera della loro auto si è chiusa accidentalmente con all‘interno il loro bimbo neonato. Se l’è vista brutta una coppia che ha subito allertato i Carabinieri per aprire la vettura e mettere in sicurezza il piccolo.

Neonato rimasto chiuso in auto: i fatti

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato 30 luglio. La coppia aveva parcheggiato l’auto nelle immediate vicinanze della caserma di Roma Cecchignola e stava scaricando tranquillamente i bagagli. Ad un certo punto però, lo sportello della vettura si è chiuso accidentalmente con tanto di neonato a bordo.

I soccorsi

Momenti di palpabile tensione e paura quelli vissuti dai genitori che hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola. Il caso ha fortunatamente voluto che la stazione dei militari fosse nelle immediate vicinanze potendo così prestare soccorso in modo davvero rapido e tempestivo. Al fine di far uscire il neonato rimasto chiuso nell’auto, i militari hanno dovuto infrangere il vetro della vettura riuscendo così a mettere in salvo il piccolo.

Gli accertamenti

Condotto per accertamenti al Sant’Eugenio, le condizioni di salute del bambino non sono state compromesse dall’accaduto. Infatti, fortunatamente, il tutto è durato davvero una manciata di minuti, attimi che certamente i genitori non dimenticheranno con facilità.