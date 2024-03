“Schiaffeggiatore seriale” di donne alla stazione Roma Termini | FOTO

Stazione Termini a Roma: uno schiaffeggiatore seriale di donne fermato da una pattuglia della Polizia Locale. Da tempo si susseguivano segnalazioni nei pressi dello scalo ferroviario principale della Capitale. La vicenda.

Un uomo che, senza apparente motivo, avvicinava le sue “vittime”, per lo più donne, colpendole con degli schiaffi in pieno volto. Una vicenda che va avanti da tempo e che, almeno per il momento, si è conclusa con l’individuazione del responsabile: l’aggressore, sfruttando la calca di persone in attesa dei bus, si avvicinava e sferrava i suoi colpi violenti in pieno volto.

Controlli antidegrado a Termini: cibo venduto illegalmente, merce ‘rubata’ e giacigli di fortuna | Le immagini (ilcorrieredellacitta.com)

Fermato lo schiaffeggiatore di Roma Termini

Già un mese fa già una pattuglia della Polizia Locale era stata la prima ad intervenire in aiuto di una vittima, colpita con uno schiaffo in pieno viso mentre scendeva dall’autobus a piazza dei Cinquecento, a Roma Termini. Gli agenti, in quell’occasione, avevano provveduto ad assicurarle nell’immediato le cure mediche, ricevendo, alcuni giorni dopo, denuncia per lesioni a carico dell’uomo, di cui erano stati acquisiti i primi elementi per poter avviare le ricerche.

Ebbene, nella mattinata di ieri i caschi bianchi hanno individuato il responsabile e lo hanno fermato: si tratta di un cittadino di nazionalità ceca di 37 anni. Il 37enne è stato individuato mentre si trovava tra la folla di fronte l’ingresso della stazione. Probabilmente pronto ad entrare nuovamente in azione. Sono tuttora in corso accertamenti presso gli uffici della Polizia Locale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) di via Macedonia.