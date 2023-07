Schiamazzi notturni nel Centro Storico di Roma, l’esasperazione al quartiere Prati

Schiamazzi, urla per le strade del Centro Storico di Roma, in comportamenti che purtroppo rovinano il sonno all’interno di chi tiene la casa da quelle parti. Tante le zone della Capitale che, ormai da anni, lamentano la malamovida notturna nei propri quartieri. Tra le tante aree con questo problema, l’area del quartiere Prati, che soprattutto negli ultimi anni ha visto inasprirsi il fenomeno.

Schiamazzi e urla notturne a Roma

Come scritto precedentemente, il caso più emblematico è all’interno del quartiere Prati. I ragazzi, ormai da diverso tempo, si riversano la notte sotto le mura del liceo Talete, a pochi passi da viale delle Milizie. Qui le comitive s’incontrano nelle ore serali, tenendo svegli i residenti della zona con chiacchiericci, urla, schiamazzi vari che infastidiscono – e non poco – il quartiere.

L’appello di una mamma del quartiere

La situazione è divenuta insostenibile all’interno del quartiere, con qualcuno pronto a fare carte false pur di vendere casa e andare a vivere in una zona più tranquilla. Una mamma, in queste ore, ha addirittura lanciato un appello sui social riguardo a questo fenomeno di malamovida giovanile: “Ma i genitori di questi ragazzi dove sono? Lo sanno che fanno danni sotto il Talete tutte le notti? Qui non si vede nessuno ad arginare il problema, con la grave assenza anche della polizia”.

La testimonianza: “Ragazzi ubriachi sotto il liceo del quartiere”

Ma la furia dei residenti, non si ferma alla lettera di quella signora. Un altro cittadino ci racconta: “Qui la notte è difficile, soprattutto ora che hanno chiuso le scuole per la stagione estiva. I ragazzi per passare la serata bevono, superalcolici e birre. Più di qualcuno di loro si ubriaca, regalando spettacolo con urla in strada o episodi dove va in escandescenza per futili motivi. Una situazione che, se non arginata, una di queste sere potrebbe regalare brutte sorprese”.

Il comitato anti movida a Roma

Intanto, qualche cittadino pensa a idee drastiche per arginare il fenomeno della malamovida notturna: la creazione di un comitato cittadino contro la movida romana. Una residente fa appello alla responsabilità dei cittadini, mettendosi a disposizione per organizzare riunioni nel quartiere e mettere in piedi proteste per la situazione notturna della zona. Dopotutto, i recenti fenomeni hanno dimostrato come manchi sicurezza e ordine in quelle ore, in un quadro che potrebbe solo peggiorare con l’avanzare dell’estate 2023.

Il degrado sotto le finestre di Prati

Non solo gli schiamazzi notturni, ma anche il degrado che questi ragazzi lasciano ogni notte in strada dopo i loro ritrovi alcolici. Bottiglie di birra sui marciapiedi, il portone della scuola o le panchine di zona. Idem i bicchieri di plastica, serviti ai locali della zona per prendere superalcolici.

Qualche incivile non si ferma a questi atteggiamenti, arrivando addirittura a lasciare bottiglie e bicchieri nelle finestre al piano terra. Qualcuno che si crede più furbo, invece, lancia quel tipo di rifiuti anche sui balconi di qualche condomine, oppure sulle auto in sosta.