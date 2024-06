Schianto sull’A12, due ragazzi estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

L’allarme nella sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 22 e 45 di ieri sera, domenica 2 giugno, per un incidente stradale sull’A12, meglio nota come la Roma-Civitavecchia. Due giovani viaggiavano a bordo di un’auto, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro il guardrail.

L’intervento dei Vigili del fuoco e del 118

I pompieri sono corsi sul posto e hanno, come sempre, lavorato velocemente per liberare i due ragazzi dalle lamiere. Sono dovuti intervenire diverse squadre, l’APS, la13A e la 4A per far uscire dall’abitacolo i feriti e affidarli alle cure degli operatori sanitari del 118, anche loro accorsi tempestivamente.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale gli investigatori sono chiamati a fare luce, grazie alle attività d’indagine successive al soccorso e alla messa in sicurezza dell’area interessata dallo schianto. Al momento è stato accertato solo che l’auto stava viaggiando sull’autostrada A12 in direzione Roma e si trovava nella rampa di immissione dell’A91, quando ha impattato contro il guardrail. Sulle condizioni dei due ragazzi coinvolti nello scontro, al momento, non si hanno ulteriori notizie