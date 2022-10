Sciopero corrieri GLS a Roma e nel Lazio mercoledì 12 ottobre: ecco perché e cosa chiedono, consegne a rischio

Consegne a rischio domani a Roma e nel Lazio. È previsto, infatti, per mercoledì 12 ottobre lo sciopero di corrieri ed addetti alla logistica delle sedi di Fiumicino e Fiano Romano. Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno circa 300 dipendenti di GLS.

Sciopero corrieri GLS a Roma e nel Lazio

Lo sciopero nasce da una serie di improduttivi incontri tra il sindacato e l’azienda che ormai vanno avanti da circa un anno. La protesta è stata indetta dalla Filt Cgil e ha come fine quello di manifestare il dissenso dei lavoratori rispetto alle decisioni prese dall’azienda.

Le motivazioni della protesta

Dopo aver atteso invano il concretizzarsi della trattativa tra sindacato ed azienda, che — come detto — va avanti da un anno, i lavoratori hanno decido di indire lo sciopero. In particolare, i corrieri incroceranno le braccia per rivendicare un salario più giusto, la corretta applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, nonché il diritto alla sicurezza e alla stabilità economica.

Rifiutando il contributo una tantum, la ‘mancetta’, che l’azienda vuole fornire loro nei mesi di novembre e dicembre, i dipendenti GLS chiedono a gran voce maggiori garanzie e sicurezze salariali, nonché la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale.

Alla luce di ciò, domani i pacchi resteranno nei depositi e i furgoni per le consegne non usciranno dai parcheggi, mettendo così a rischio la consegna di pacchi a Roma e nel Lazio.