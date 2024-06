Sciopero dei trasporti a Roma il 7 luglio: Atac, Cotral, Trenitalia, chi si ferma e chi no

Annunciato per il primo fine settimana di luglio uno sciopero del trasporto pubblico locale a Roma. Si partirà sabato con i treni e si proseguirà l’indomani (in serata) per la rete Atac. Di seguito info e articolazione della mobilitazione.

L’estate è arrivata ma sul fronte sindacale non si fermano le iniziative di protesta che, in questo caso, andranno a toccare da vicino i trasporti a Roma e nel Lazio. Le date da segnare in agenda sono quelle di sabato 6 luglio e domenica 7 luglio quando il personale di alcune delle principali aziende che gestiscono il TPL nella Regione incroceranno le braccia.

Sciopero Roma 7 luglio: stop Atac, Roma TPL e Trenitalia. Gli orari

Lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac e le reti Romatpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Inoltre, per quanto riguarda Atac, la mobilitazione interesserà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. L’iniziativa è stata indetta dalla segreteria regionale dell’organizzazione Sindacale Orsa Trasporti che ha aderito allo sciopero proclamato al livello nazionale. Il servizio, pertanto, sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 20.30 alle ore 0.30.

Le modalità

Alla luce della mobilitazione sindacale possibili ripercussioni potrebbero riguardare anche le linee notturne, la cui denominazione inizia con il codice N. Al termine dello sciopero, il servizio sarà poi riattivato regolarmente sull’intera rete. Durante le ore di mobilitazione nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line, precisa Atac in una nota, non subirà invece alcuna interruzione.

Sciopero Treni 6 e 7 luglio 2024

Diverso invece il discorso che riguarda Trenitalia. In questo caso infatti la mobilitazione inizierà già sabato 6 luglio. Il servizio è a rischio dalle ore 21.00 e fino alla stessa ora del giorno successivo. Ripercussioni tuttavia potrebbero verificarsi anche a cavallo degli orari di sciopero. Al momento, come da normativa, non sono previste fasce di garanzia trattandosi di un giorno festivo.

Cotral: la decisione sulla mobilitazione

Per quanto riguarda infine il trasporto bus gestito al livello Regionale da Cotral al momento non c'è notizia di un'eventuale adesione alla mobilitazione da parte del personale dell'azienda. Se la situazione dovesse rimanere così la circolazione sull'intera rete dovrebbe risultare pertanto regolare. Eventuali variazioni saranno aggiunte in questa sezione.