Sciopero della Scuola: i sindacati lo proclamano per il 30 maggio

Ancora uno sciopero. Il prossimo 30 maggio i lavoratori della scuola incroceranno le braccia e si fermeranno per l’intera giornata. A indire la protesta le maggiori sigle sindacali, Cgil, Cisl Uil, Snals, e Gilda perché sembrerebbe essere fallito il tentativo di ‘dialogo’ e conciliazione con il ministero del Lavoro.

Perché ci sarà lo sciopero della scuola il 30 maggio 2022

Come spiegano in un comunicato unitario le sigle sindacali, nessuna risposta è arrivata in merito alle richieste di modificare il DL 36 su formazione e reclutamento, che è stato approvato nei giorni scorsi dal Governo. Anzi, pare che su tre punti ritenuti essenziali non ci sia stata alcuna medicazione. L’attenzione, infatti, è:

sullo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione

sull’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale

sulla la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole.

Le modalità

“La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini – sottolineano Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, Rino Di Meglio – per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”.

D’altra parte, le organizzazioni sindacali già qualche giorno fa erano state chiare: “ci sarà l’astensione dalle attività aggiuntive e lo sciopero” perché l’obiettivo resta uno: “sensibilizzare la pubblica opinione e le forze politiche sull’urgenza di avviare una stagione di forte investimento per il sistema di istruzione”.