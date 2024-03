Sciopero mezzi 8 Marzo: chi si ferma? Non farti trovare impreparato | Fasce garantite

Come funzioneranno i mezzi pubblici in vista dello sciopero generale nella giornata di venerdì 8 Marzo 2024: andiamo a vedere.

Giornata di caos a Roma e in Italia, dove l’8 Marzo è previsto un nuovo sciopero generale. Come annunciato dalle varie sigle sindacali che prenderanno parte all’agitazione, grossi disagi dovrebbero pervenire anche sul fronte dei mezzi pubblici. I cittadini quindi sono avvertiti per il territorio della Città Eterna e nei vari quadranti del Lazio: chi vorrà viaggiare con la mobilità pubblica, dovrà fare riferimento alle fasce di garanzia.

Lo sciopero dell’8 Marzo: quali realtà si fermeranno per la Festa della Donna

Lo sciopero sarà di carattere generale e a livello nazionale, in un evento che non includerà solamente le sigle sindacali interne al mondo dei trasporti pubblici. L’agitazione sindacale dovrebbe toccare altre dimensioni legate al mondo del lavoro, come per esempio il sistema scolastico con gli insegnanti, ma anche il mondo della sanità pubblica con infermieri e medici che potrebbero aderire allo stop sindacale.

Lo sciopero generale dell’8 Marzo a Roma

A Roma, il nodo non è solamente legato ai mezzi pubblici. E’ annunciato come si fermeranno diversi asili nido della Capitale, con la mobilitazione che coinvolgerà numerose educatrici di queste strutture. La rivendicazione per il loro sciopero, come si legge nei comunicati delle varie sigle sindacali, è legato al mancato rinnovo delle graduatorie per l’assunzione di nuovi lavoratori all’interno di queste strutture scolastiche.

Lo sciopero dei trasporti: cosa avverrà a Roma e nel Lazio

Allo sciopero generale aderirà anche il comparto del trasporto pubblico, che quest’anno già più volte si è fermato per contestare le politiche del Governo di Giorgia Meloni. Problemi ci saranno sulle linee regionali all’interno del Lazio, con lo stop certo della FL3 Roma-Viterbo gestita da Trenitalia. Per il trasporto pubblico locale, come nel caso di Roma, ATAC non dovrebbe vedere scioperi interni: l’azienda, salvo piccole eccezioni, garantirà la circolazione regolare dei propri mezzi sul territorio della Città Eterna.