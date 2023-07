Scomparsa Andreea Rabciuc, resti umani in un parco di Roma: si teme sia la ragazza

In un parco di Roma sono stati trovati dei resti umani, che avrebbero orientato la Procura di Ancora a ipotizzare come quelle ossa siano di Andreea Rabciuc. La ragazza rumena, scomparsa misteriosamente nel marzo del 2022, da quel giorno non è stata più vista e sentita. Non c’è ancora la certezza sull’identità di quei resti umani, con la Procura di Ancona che ha già chiesto collaborazione di quella romana.

Si riapre il caso attorno alla scomparsa di Andreea Rabciuc?

Per ora è tutto ipotetico, poiché l’ultima parola è solo della Polizia scientifica nel merito della conferma dell’identità. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un parco a Casal Bertone. La giovane rumena è sparita dal 12 marzo 2022, quando misteriosamente fece perdere ogni traccia dopo una lite con il proprio ex fidanzato. A far ipotizzare l’accostamento tra le ossa e l’identità di Andreea, sarebbe una collanina rinvenuta vicino ai resti, che sarebbe compatibile a quella che teneva addosso la giovane donna il giorno della scomparsa.

Verso i rilevamenti del DNA

Potrebbero essere ore cruciali a Roma per risolvere l’enigma di Andreea Rebciuc. Se le analisi del DNA confermassero come quei resti siano realmente della giovane, si chiuderebbe un cerchio delle indagini e si aprirebbero i primi risvolti per raccontare la verità attorno alla scomparsa della donna. La Procura di Ancona avrebbe già chiamato quella di Roma, chiedendo di essere costantemente aggiornata sugli sviluppi dell’indagini.

Il ritrovamento dei resti umani a Casal Bertone

Le ossa di persona sono state rinvenute sabato scorso all’interno di un parco di Casal Bertone, situato lungo via Ettore Fieramosca. Sarebbe la pm Irene Bilotta a ipotizzare l’identità di quei resti umani, poiché alcuni particolari, come la collanina, farebbero presagire come quelle parti del corpo altro non sarebbe che Andreea Rebciuc, o almeno quello che ne rimane dopo il potenziale omicidio.