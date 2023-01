Scontri tra tifosi sull’A1: arriva il daspo per nove ultras

Emessi dal Questore di Arezzo i primi daspo per quanto si è verificato l’8 gennaio scorso. Com’è noto, in questa circostanza l’autostrada A1 è diventata un pericoloso teatro di scontro tra le tifoserie del Napoli e della Roma. I tafferugli hanno avuto inizio nell’area di servizio di Badia al Pino, ad Arezzo. Per via dei tafferugli, l’importante arteria stradale è rimasta bloccata per circa un’ora. Solo per mero caso non si sono verificati incidenti che avrebbero incrinato ancora di più una situazione già precaria. A seguito dell’accaduto sono subito scattate le indagini che inizialmente hanno permesso di identificare circa 195 persone ed ora, cominciano ad arrivare anche i primi Daspo per gli ultras che hanno preso parte agli scontri.

Scontri tra tifosi A1, niente trasferta per gli ultras romani e napoletani? Le ipotesi

Scontri tra tifosi sull’A1 i daspo e le indagini

In particolare, sono stati notificati dal questore di Arezzo 9 Daspo. Il divieto di prendere parte alle manifestazioni sportive è stato applicato a 3 ultràs della Roma e 6 del Napoli. Ma il numero dei provvedimenti è destinato a crescere, mano mano che vengono identificati gli autori degli scontri. L‘operazione — da parte delle Digos delle questure di Roma e di Napoli — è infatti ancora in corso. Si tratta di un‘indagine complessa, resa difficoltosa anche dal fatto che molti dei tifosi erano incappucciati e con il volto travisato.

Stop alle trasferte

In attesa che tutti i responsabili degli scontri vengano identificati, i provvedimenti per arginare la violenza che troppo spesso si verifica fuori dagli stadi non si sono fatti attendere. In merito ai fatti dell’8 gennaio scorso ha, infatti, prevalso la linea dura e in particolare, il ministro dell‘Interno Matteo Piantedosi ha firmato un provvedimento per vietare le trasferte agli ultras della Roma e del Napoli. La misura sarà valida per due mesi ed ha come obiettivo quello di scongiurare il ripetersi di simili episodi.