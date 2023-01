Scontro tra tifosi sull’A1: autostrada bloccata tra Monte San Savino e Arezzo, ferito Ultrà

Momenti di tensione quest’oggi sull’A1 a causa di alcuni scontri avvenuti tra le tifoserie del Napoli e della Roma. Bloccato il tratto autostradale compreso tra Monte San Savino e Arezzo. Gli alterchi si sono verificati nell’area di servizio Badia al Pino. Un ultras della Roma è rimasto ferito e portato all’ospedale di Arezzo. Sul posto presente la polizia stradale di Battifolle.

Vanno a vedere il derby Roma-Lazio armati di coltelli e spranghe: Daspo per 4 persone

Lo scontro tra le tifoserie

Secondo le prime informazioni, negli scontri sarebbero coinvolte circa 300 persone. Alcuni video postati su Twitter mostrano alcuni tifosi che invadono una delle carreggiate, bloccando il traffico. Verso le 13 di oggi circa 150 tifosi napoletani diretti a Genova hanno presidiato l’autogrill e al passaggio di alcuni vetture con a bordo i romanisti in autostrada hanno lanciato oggetti sulle corsie in direzione nord, sulle quali erano presenti diversi veicoli e non solo di tifosi. Solo per puro caso non si è verificato un incidente ed i tifosi romanisti poi si sono scontrati con i rivali.

Ferito un Ultrà della Roma

A seguito dei fatti almeno un Ultrà giallorosso è rimasto ferito e poi, con mezzi propri, si è recato all’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma ora rischia una denuncia. Nell’area di servizio c’era un servizio di vigilanza della polizia stradale e della questura di Arezzo. Gli agenti sono interventi mentre i tifosi si scontravano con spranghe, caschi e bandiera per evitare conseguenze che sarebbero potute essere ancora peggiori.