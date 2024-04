Scooter rubati nel quartiere Africano: fermato un 60enne dai Carabinieri

Furti di scooter a Roma, fermato ladro dai Carabinieri nel quartiere Africano. Aveva provato a portare via più di uno scooter e in un caso c’era anche riuscito. Il fatto.

Circolava su viale Libia in scooter ma un dettaglio non è sfuggito ai Militari della locale stazione, impegnati un normale servizio di controllo del territorio: il conducente infatti, un romano di 60 anni, viaggiava senza avere le chiavi inserite nel mezzo. Per questo i Carabinieri hanno deciso di fermarlo.

Ladro “seriale” di scooter fermato nel quartiere Africano

Ed è bastato poco per capire che quello scooter in realtà era stato rubato poco prima, in particolare ad un cittadino filippino dalla vicina Via Santa Maria Goretti. Non solo. Mentre i militari erano impegnati nelle attività di controllo sono stati raggiunti anche da un’altra persona, un cittadino tunisino, che era finito a sua volta nel mirino del malvivente.

L’uomo ha infatti raccontato che il 60enne aveva tentato di asportare anche il suo scooter parcheggiato sulla stessa strada. Per questo motivo, l’uomo è stato condotto in caserma ed arrestato per furto aggravato e tentato furto aggravato. Il mezzo, oggetto del furto, è stato restituito al legittimo proprietario.